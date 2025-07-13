Fenerbahçe'de hedef Bissouma ve Bailey!

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Jhon Duran ve Archie Brown transferlerinin ardından gözünü Marco Asensio ve Milan Skriniar'a çeviren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

İngiltere'de transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, iki süper yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, kadrosunu önemli ölçüde oluşturarak işini sağlama almak istiyor.

YVES BISSOUMA ÖNCELİK!

Merkez orta sahada Fred’in yanına üst seviye bir oyuncu alacak olan Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun 1 numarası; Yves Bissouma. Tottenham forması giyen 28 yaşındaki Malili yıldızın transferiyle ilgili sarı lacivertliler resmi girişimlere başladı. Öyle ki kulübün yetkilendirdiği bir temsilci Londra’ya gitti. Burada hem Tottenham hem de oyuncu tarafıyla pazarlık masası kuruldu. İngiliz devinin bonservis olarak istediği rakam 25 milyon Euro seviyelerinde. Kulüpler arasında bir şekilde anlaşma sağlansa dahi oyuncunun ikna süreci de kolay geçmeyecek gibi duruyor.

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1 YILI DAHA VAR

Geçtiğimiz sezon 28’i Premier Lig olmak üzere toplam 44 resmi maça çıkan Bissouma, 2 gollük skor katkısı da sağladı. Tottenham’ın 2022 yazında yaklaşık 30 milyon Euro ödeyerek Brighton’dan kadrosuna kattığı Malili futbolcunun Londra ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kaldı. İngiliz medyası ise oyuncunun kontratını tamamlayıp, gelecek yaz serbest durumuna düşüp farklı opsiyonları değerlendirmek istediğini yazıyor.





DİĞER İSİM BAİLEY

Transferde bu yaz çok büyük oynayan Fenerbahçe için bu kez İtalyanlar’dan flaş bir isim geldi; Leon Bailey. Foot Mercato, Aston Villa’nın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla sarı lacivertlilerin ciddi şekilde ilgilendiğini, hatta İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığını duyurdu. İngiliz medyası ise Aston Villa’nın yıldız oyuncu için 30 milyon Euro bonservis talep ettiğini yazıyor.





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6 GOLE KATKI SAĞLADI

Bailey geçen sezon Aston Villa’da 38 maça çıkarken, 2 gol atıp, 4 asist yaptı. Jamaikalı futbolcu sol kenarda da oynayabilmesine rağmen esas yeri sağ kanat ve sol ayaklı bir isim. Aston Villa, 2021’de Leverkusen’e 32 milyon Euro bonservis ödeyip Leon Bailey’i transfer etmişti.