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Fenerbahçe'de hedef 8 maçta 22 puan

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçede hedef 8 maçta 22 puan
Süleyman Arat

Süper Lig’de son 6 karşılaşmada 16 puan toplayan sarı lacivertli takım, başarısını son 8 maça da taşımayı hedefliyor.

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Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puan alırken ortaya koyduğu futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, aynı başarıyı son 8 haftada da gösterip Süper Lig’i ikinci sırada bitirmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertli takım, sezonun son 8 karşılaşmasında 3 kez İstanbul dışına çıkacak, diğer maçların 4’ünü Ülker Stadı’nda, birini de Vodafone Park’ta oynayacak. Bu maçlarda 22 puan toplamayı amaçlayan Fenerbahçe, hedefine ulaşırsa sezonu 75 puanda bitirecek.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

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