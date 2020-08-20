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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Fenerbahçede hazırlıklar sürüyor

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