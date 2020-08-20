Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.



Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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