AA
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'er gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.
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