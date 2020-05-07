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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Süper Lig maçlarının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların 4'er gruplar halinde çalıştığı belirtildi.

Isınma ve dayanıklılık testine giren futbolcuların antrenmanı aerobik koşuyla tamamladığı aktarıldı.

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Fenerbahçede hazırlıklar sürüyor

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