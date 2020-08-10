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DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 20:26,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

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Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.

Fenerbahçede hazırlıklar devam ediyor

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