Fenerbahçe'de hayrete düşüren gol beklentisi! Livakovic'in müthiş refleksi 2. golü önledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk maça göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta 11'de başlattığı Ryan Kent'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncunun yerine ise Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Lugano karşısında kalede Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü yine Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Rade Krunic-Fred Rodrigues orta sahasını bozmayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda ise Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski yer alırken, gol yolları yine Edin Dzeko'ya emanet edildi.

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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.

SAİNT-MAXİMİN İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FERDİ SOL AÇIKTA

Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.

Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.

KRUNİC ELEŞTİRİLERE RAĞMEN 11'DE

Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.

Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.

Rade Krunic, ilk yarıda kötü bir performans ortaya koyarken yerine ikinci yarının başında Mert Hakan Yandaş dahil oldu.

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MOURİNHO, KADIKÖY'DEKİ İLK MAÇINDA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

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Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

FENERBAHÇE KÖTÜ BAŞLADI

Karşılaşmaya kötü bir oyunla başlayan sarı lacivertliler, Alexander Djiku'nun hatasında 7. dakikada Belhaj Mahmoud'un golüyle geriye düştü.

Sarı lacivertliler, yenilen gol sonrası da toparlanamazken konuk Lugano maçın ilk devresinde çok daha üstün taraftı.

Rahatlıkla pas yapan, Fenerbahçe orta sahasını kolaylıkla geçen Lugano takımı, 2 gol fırsatı daha yakaladı.

Lugano müsabakanın 25. dakikasında çok tehlikeli gelirken Fenerbahçe kalecisi Livakovic harika bir refleksle gole izin vermedi.

İlk devrede rakip sahada etkili olmakta zorlanan Fenerbahçe, Lugano kalesine isabetli şut çekemedi.

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Sarı lacivertliler, Lugano karşısında ilk yarıyı 0.26 gol beklentisiyle kapattı.

İSMAİL YÜKSEK ENERJİK BAŞLADI

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Rade Krunic'in yerine oyuna dahil olan milli yıldız İsmail Yüksek, orta sahadaki enerjik yapısı, rakipten çaldığı toplar, rakibin sertliğine karşılık vermesi ve etkili paslarıyla sarı lacivertli takımın performansının yukarı çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

EDIN DZEKO YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Lugano ağlarını rövanşta da havalandırdı.

Müsabakanın 59. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta iyi bir kafa vuruşu çıkaran Dzeko, ikinci maçı da boş geçmedi.

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Boşnak futbolcu, Fenerbahçe ile ikinci resmi maçında dördüncü golünü attı.

Lugano ile oynanan ilk maçta hat-trick yapan Edin Dzeko (38), Shabani Nonda'yı (32) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim olmuştu.