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Fenerbahçe'de Hatayspor öncesi üç eksik! İki isim ise sınırda...

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#FENERBAHÇE#Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçede Hatayspor öncesi üç eksik İki isim ise sınırda...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 11:22

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.

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ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç gününde belli olacak.

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Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.

24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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#FENERBAHÇE#Hatayspor#Süper Lig

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