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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi devam ediyor

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Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında 21 Eylül Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktiksel ile bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, aktif dinlenmeye yönelik organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçede Hatayspor mesaisi devam ediyor

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