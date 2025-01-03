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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi iki sakatlık şoku birden!

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#FENERBAHÇE#Sakatlık#Samet Akaydin
Fenerbahçede Hatayspor maçı öncesi iki sakatlık şoku birden
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 14:05

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi sarı - lacivertlilerde iki isim sakatlandı.

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 Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Pazar günü, Kadıköy'de oynanacak olan maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde Samet Akaydin ve İsmail Yüksek sakatlandı.

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SAMET VE İSMAİL FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre savunma oyuncusu Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma, İsmail Yüksek'in ise arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçede Hatayspor maçı öncesi iki sakatlık şoku birden

İki futbolcunun da Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin savunma hattında Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Orta sahada ise Fred ve Sofyan Amrabat görev yapacak.

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Fenerbahçede Hatayspor maçı öncesi iki sakatlık şoku birden

ÜÇ İSİM GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın dönüşü yüzleri güldürse de disiplinden ve çalışma prensibinden taviz vermeyen Jose Mourinho, Galatasaray ile arada bulunan 8 puanlık farkı kapatabilmek için takıma yeni yıl sonrası izin vermedi.

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#FENERBAHÇE#Sakatlık#Samet Akaydin

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