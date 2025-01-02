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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Hatayspor
Fenerbahçede Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 14:45

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar.

Fenerbahçede Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın 3 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#FENERBAHÇE#Süper Lig#Hatayspor

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