Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan itiraf: "Ersun hoca neden oynatmadı bilmiyorum"

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin geçtiğimiz çarşamba günü GMG Kırklarelispor’u 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında ikinci 45 dakika forma giyen Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrası Hürriyet’e, “Sakatlığımı tamamen atlattım, şampiyonluk yürüyüşünde yeniden varım” açıklamasını yapınca, önceki gün MKE Ankaragücü ile oynanan lig maçında ilk 11’de sahaya çıkmasını bekliyorduk. Ancak kadrolar açıklandığı zaman teknik direktör Ersun Yanal’ın tecrübeli oyuncuyu yedek bırakıp sol bekte yine Nabil Dirar’a şans verdiğini görünce herkes gibi biz de şaşkınlık yaşadık.

Sakat futbolcu böyle çalışabilir mi?

Hasan Ali, takımının 2-1 kaybettiği maçtan sonra sahaya çıkıp yaklaşık 30 dakika koşu yaptı. Bu arada yanına gidip, “Hayrola Hasan, ben maçtan önce gazeteye verdiğim muhtemel kadroda seni ilk 11’e yazmıştım ama 1 dakika bile oynayamadın, sakatlığın mı vardı?” diye sordum. Çok dolu olduğu surat ifadesinden anlaşılan Hasan Ali, bakın nasıl cevap verdi:

“Ben de anlamadım ağabey, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.”





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