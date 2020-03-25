Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan itiraf!

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Hasan Ali, "Hepimiz için zor bir süreç. Belki de tüm dünya aynı problemi aynı anda ilk defa yaşıyordur. En kısa zamanda çözüleceğini ümit ediyorum. En son perşembe günü idman gerçekleştirdik, cumadan beri evdeyiz. Sağ olsun hocalarımız bir platform kurdular, video konferans üzerinden takım halinde hocalarımızı görerek idmanlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu süreci en iyi şekilde, kondisyon kaybını en az seviyede tutarak en kısa zamanda maçlara başlayacağımızı ümit ediyoruz. Olağanüstü bir durum. Sürecin ne kadar süreceğini şu an kimse bilemiyor. Tabii bizler sporcular olarak 3 gün idman yapmadığımızda 4. gün bunu hissedebiliyoruz. Önemli olan devletimizin söylediklerine dikkat etmek, kurallara uymak. Sporcular olarak kendi evlerimize kapanarak tüm çalışmalarımızı evden yürütüyoruz." dedi.

İyi bir sezon geçiremediğini ifade eden yıldız sol bek, "Pek iyi bir sezon geçiremedim. 2 kez aynı sakatlığı yaşadım. Bu süreç benim için de kolay değil ama maalesef bu salgını mental olarak en iyi şekilde atlatabilmek için direncimizin en iyi şekilde kalması lazım. Neyden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye edebilirim." diye konuştu.

Corona virüs testi pozitif çıkan Terim'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Hasan Ali, "Basketbol takımımıza ve Cenk Renda'ya geçmiş olsun diyorum. Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşine, Fatih Terim'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Evde neler yaptığıyla ilgili gelen soruya ise Kaldırım, "Kendime şöyle vakit ayırdım, yemek yapmayı sevmem pek, son günlerde herhalde keyif aldığımdan, pasta yaptım, kendi yemeğimi kendim yaptım. Evde fazla vakit geçirdiğimiz için bunları da yeni öğrendim. Anne-babamla sürekli görüşüyorum. Haberleri sürekli takip ediyorum. Almanya'da da böyle bir süreç var. Herkes aynı sıkıntıları yaşıyor. Her şeyden öncelikli olan insan sağlığı. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Ne kadar böyle devam edecek, idmanlara ne zaman başlanacak, maçlar ne zaman başlayacak... Kendimizi hazır tutmamız lazım. Burada her sporcuya görev düşüyor. Temennim en kısa zamanda futbola geri dönmek. Herkeste bir soru işareti var ama herkesin isteği aynı, tekrar sahalara dönmek. Daha fazla çalışıp kendimi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyorum." yanıtını verdi.