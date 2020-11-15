MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Harun Tekin’e moral ziyareti!
GeriFutbol Fenerbahçe'de Harun Tekin’e moral ziyareti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 23:52 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Harun Tekin’e moral ziyareti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Harun Tekin’e moral ziyareti!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe’de elmacık kemiği kırılan ve yarın ameliyat olacak kaleci Harun Tekin’e moral ziyareti gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin’in Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı.

Yarın ameliyat edilecek olan Harun Tekin’i Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, teknik direktör Erol Bulut, yardımcı antrenörler Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, kaleci antrenörü Michael Kraft ve takım arkadaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle