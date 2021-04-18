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GeriFutbol Fenerbahçe'de Harun Tekin'den maç sonu şampiyonluk yorumu!
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Harun Tekin'den maç sonu şampiyonluk yorumu!

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Fenerbahçe'de Harun Tekin'den maç sonu şampiyonluk yorumu!

Fenerbahçe'nin file bekçisi Harun Tekin, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de penaltı kurtaran Harun Tekin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Tekin, "Ben topa değdim parmağımın ucuyla. Belki de ayağına değdim. Bilemiyorum. İzlemedim pozisyonu. Ben onun itirazını yaptım. Hakem de öyle bir karar verdi. Penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum." dedi.

İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Harun, "Bugün Allah yüzüme güldü. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

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