Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası!

Haberin Devamı

Sosyal medya mecrası X’te önceki gece yayınlanan bir iddia, gündeme bomba gibi düştü... Saat 23.55’te yapılan paylaşımda, İnter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun aile dostu olduğu izlenimini veren ve Fenerbahçeli olduğu anlaşılan bir X kullanıcısı, futbolcuyla aynı masada yer aldıkları bir fotoğrafı sarı lacivert kalp emojileriyle yayınlayıp ‘loading (yükleniyor)’ diye yazdı. Saatler 00.28’i gösterirken eski futbolcu Serhat Akın, “Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun” diye tweet attı. Hemen ardından Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Akın’ın paylaşımını retweet edince adeta yer yerinden oynadı.

X’te 110 bini aşkın paylaşım yapıldı

Hakan bir anda X’te gündemin birinci maddesi haline geldi. Bu olası transferi beğenenler, eleştirenler 110 bini aşkın paylaşım yaptı. Hatta bazı TV kanalları Fenerbahçe kampını takip eden Portekiz’deki muhabirlerine canlı bağlantılar yaptı. Sohbet odalarında sabahın ilk ışıklarına dek Hakan’ın Fenerbahçe’ye transferi tartışıldı. Tabii bu arada konuyla ilgili iddialar havada uçuştu! Yine sosyal medyada Hakan Çalhanoğlu’nu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna eden kişinin tatil için geldiği Türkiye’de görüştüğü Emre Belözoğlu olduğu ileri sürüldü. Başkan Ali Koç’un bizzat görüşüp transfer teklifinde bulunduğu Hakan’ın, “Benim açımdan sorun yok. Kulübümden bonservisimi alırsanız Türkiye’de oynamak isterim” cevabını verdiği yazıldı.

Haberin Devamı

Bonservisi 25-30 milyon Euro

Inter'in Hakan Çalhanoğlu’nu 25-30 milyon Euro arası bir bonservis bedeli karşılığında satmaya hazır olduğu da iddialar arasında yer aldı. Milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağı söylentisi, Galatasaraylılar arasında da büyük yankı yarattı. Zira Hakan, sarı kırmızılı kulübün taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren bir isimdi. Olayın aslını öğrenmek için Fenerbahçe Kulübü’ne yakın kaynaklarla görüştüğümüzde ise ilginç yanıtlar aldık. Gündeme bomba gibi düşen bu söylenti için, “Biz bu konuda en ufak bir şey duymadık. Hiçbir bilgimiz yok” cevabını verdiler. Sözün özü; Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu’na transfer teklifinde bulunduğu haberleri şimdilik bir ‘iddiadan ibaret.’

Haberin Devamı

Hakan Çalhanoğlu, 2021’den bu yana forma giydiği İnter’de toplam 182 resmi maça çıkarken 38 gol, 32 asist üretirken 1 İtalya Ligi, 3 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası