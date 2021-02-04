Fenerbahçe'de Gustavo yerine sürpriz tercih! Galatasaray derbisinde...
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde orta sahada kimin oynayacağı merak konusu oldu. Luiz Gustavo'nun Hatayspor maçında sakatlanıp oyundan çıkması, taraftarı telaşlandırdı. Gustavo için seferberlik ilan edildi. Eğer Brezilyalı oyuncu derbiye yetişmezse Jose Sosa ilk 11'de forma giyecek.
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı. Takımın en önemli oyuncularından Pelkas'ın sakatlığı sonrasında Luiz Gustavo da Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Gustavo'nun derbiye yetişmemesi durumunda savunmanın önünde Jose Sosa'nın oynaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo için seferberlik ilan edilirken, teknik heyet oyuncunun yetişememesi ihtimaline karşılık alternatif çalışmaları başladı.
Erol Bulut ve kurmaylarının orta alanda Gustavo'nun yetişmemesi halinde görevlendirmeyi planladığı ilk isim Jose Sosa... Arjantinli yıldız zehirlenme şüphesiyle Hatay'a götürülmemişti.
Jose Sosa dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Arjantinli oyuncunun Cumartesi günkü mücadelede forma giymesine engel bir durumun bulunmadığı bildirildi.
Erol Bulut, Luiz Gustavo'nun görev almaması durumunda Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ın yanında orta alanda Jose Sosa'ya görev verecek. Arjantinli futbolcu, Ozan Tufan'la birlikte savunmanın önünde yer alacak. (Sabah)
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