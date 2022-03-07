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Fenerbahçe'de Gustavo ve Novak takımla çalıştı

#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Filip Novak
Fenerbahçede Gustavo ve Novak takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo ve Filip Novak da idmanda yer aldı.

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Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanı Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo ve Filip Novak, ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun tedavilerine devam edildi.

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#Fenerbahçe#Luiz Gustavo#Filip Novak

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