Fenerbahçe'de Gustavo tartışılmaya başlandı, Atiba fark attı...

Spor Arena / Detay - Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından bir maç eksiği olan Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kaldı. Malatya'da Enner Valencia ile üstünlüğü ele geçiren sarı lacivertliler Mustafa'nın golüne engel olamayınca sahadan beklemediği bir skorla ayrıldı.

Fenerbahçe'de bu zamana kadar taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo, belki de ilk kez bu denli eleştirilerin hedefi oldu. 77. dakikada yerini Jose Sosa'ya bırakan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun performansı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. 2 şut çeken ve 0 isabet sağlayan, 7 ikili mücadelenin dördünü kazanan Gustavo'nun performansı sonrası Beşiktaş'ın 38'lik yıldızı Atiba ile kıyaslamalar yapıldı.

ATİBA 7 ASİST, GUSTAVO 0

4 gol ve 7 asistlik performansla oynayan Atiba'ya karşılık Luiz Gustavo'nun yalnızca 1 golü bulunuyor. Asist katkısı da veremeye Brezilyalı futbolcunun dışında Mert Hakan Yandaş da o bölgede beklenen patlamayı yapamadı.

"BİR ZAHMET KADEMEYE GİR"

Öte yandan Yorumcu Tümer Metin de Luiz Gustavo'nun performansının yetersizliğine dikkat çekti. Metin, maç değerlendirmesinde "Fofana 70 metre top sürdü ama İrfan Can'ın motor yandı kovalayacağım diye. E Gustavocuğum bir zahmet kademeye gir iki adımla. İrfan bağırdı gel artık da yer değiştirelim ben de içeri koşayım diye." ifadelerini kullandı.

Arşiv | Luiz Gustavo'nun 2013'te Bayern Formasıyla FC Augsburg'a Attığı Gol



