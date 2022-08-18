Fenerbahçe'de gündem yine Alexander Sörloth! İşte yeni plan... | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken hücum hattına forvet takviyesi yapmak için düğmeye bastı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Valencia'nın Maxi Gomez için aşırı yüksek bir bonservis bedeli talep etmesinin ardından rotasını Alexander Sörloth'a çevirdi.

Temaslar sürüyor

Yaşanan gelişmelerin ardından Sarı-Lacivertli ekip Norveçli golcünün transferi için RB Leipzig ile görüşmelere başladı. Sörloth'un kiralık olarak transferi için temaslar sürüyor.

Forma şansı azaldı

Leipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'un takımda forma şansı da oldukça azalmış oldu ve yeniden kiralık olarak başka bir takıma transferinin yolu açıldı.

Trabzonspor dönemi

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Ülkemizde daha önce 2019-20 sezonunda Trabzonspor forması giyen Sörloth, o dönemde 49 maçta 33 gol ve 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon İspanya'da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı.