Fenerbahçe'de gündem yaş ortalaması: İşte 18 sezonluk gerçek!

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'nın puan kaybetmesiyle liderle arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Sarı-lacivertlilerde saha sonuçlarının yanı sıra kadro planlaması ve takımın yaş ortalaması da eleştiri konusu oldu. Peki veriler ne diyor? Geçmiş sezonlarda durum ne kadar farklıydı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin bu sezon sahaya çıktığı ilk 11'lerin yaş ortalaması 30'a yaklaştı. Ancak sarı-lacivertlilerin mevcut yaş ortalaması, geçmiş sezonlardaki kadrolarla karşılaştırıldığında ilk kez karşılaşılan bir tablo değil.

İLK 5 MAÇTA ORTALAMA 29,68...

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada da 29 yaşın üzerinde bir ilk 11 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.

Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında Fenerbahçe'nin ilk 11 yaş ortalaması 29,16'ydı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşılaşmasında 30,15, Samsunspor deplasmanında 30,04, Beşiktaş maçında 30,06, Gaziantep FK deplasmanında ise 29 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı.

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Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe'nin sezonun ilk 5 lig maçındaki ilk 11 yaş ortalaması 29,68 olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon maç maç Fenerbahçe'nin ilk 11 yaş ortalaması:

· Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe: 29,16

· Fenerbagzhçe 4-2 Konyaspor: 30,15

· Samsunspor 0-2 Fenerbahçe: 30,04

· Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş: 30,06

· Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe: 29,00

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SON ŞAMPİYON KADRONUN ORTALAMASI DA 29'UN ÜZERİNDE

Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonundaki sezonluk ilk 11 yaş ortalaması 29,85 olarak hesaplanırken, bu rakam son yıllardaki bazı sezonların da üzerinde.

Sarı-lacivertlilerin 99 puanla rekor kıran 2024-25 sezonunda sahaya çıkan ilk 11'lerinin sezonluk yaş ortalaması 29,26 olurken, 2023-24'te 28,53, 2022-23'te ise 27,20...

2021-22 sezonu 26,78 ile son 18 sezonun en düşük ortalamasının görüldüğü sezon oldu. Bir sonraki sezon bu rakam 27,20'ye yükseldiği görüldü.

2020-21'de 28,67, 2019-20'de 28,54, 2018-19'da ise 29,49 ortalama ortaya çıktı.

Son Süper Lig şampiyonluğunun kazanıldığı 2013-14 sezonunda ise Fenerbahçe'nin sezonluk ilk 11 yaş ortalaması 29,48 olarak hesaplandı.

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EN YÜKSEK ORTALAMA İSMAİL KARTAL'IN İLK SEZONUNDA

Fenerbahçe'nin 2009-10'dan bu yana olan sezonları içerisinde en yüksek ilk 11 yaş ortalaması 2014-15 sezonunda gerçekleşti.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlükteki ilk sezonunda Fenerbahçe'nin sahaya çıkan ilk 11'lerinin yaş ortalaması 30,30 oldu.

Söz konusu bu sezonu 29,92 ile 2017-18, 29,85 ile 2026-27, 29,49 ile 2018-19 ve 29,48 ile 2013-14 sezonları takip etti.

18 sezonluk dönemde Fenerbahçe'nin sezonluk ilk 11 yaş ortalamasının 29'un üzerine çıktığı sezon sayısı ise sadece 5...

2009-10'DAN 2026-27'YE FENERBAHÇE'NİN YAŞ ORTALAMALARI

Sezon En Genç İlk 11 En Yaşlı İlk 11 Sezonluk Yaş Ortalaması 2026-27 29,16 29,16 29,85 2025-26 26,20 30,08 28,08 2024-25 26,62 31,42 29,26 2023-24 18,33 30,18 28,53 2022-23 26,03 28,14 27,20 2021-22 24,87 28,51 26,78 2020-21 25,24 30,45 28,67 2019-20 26,85 29,87 28,54 2018-19 25,78 31,16 29,49 2017-18 27,09 31,18 29,92 2016-17 23,82 30,55 28,69 2015-16 21,61 29,93 28,42 2014-15 28,45 31,62 30,30 2013-14 28,45 30,61 29,48 2012-13 26,25 30,08 28,35 2011-12 25,86 29,17 27,99 2010-11 24,91 29,46 28,00 2009-10 27,60 29,05 28,29

29,85'LİK ORTALAMA İKİNCİ SIRADA

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Fenerbahçe'nin bu sezonki 29,85'lik sezonluk ilk 11 yaş ortalaması, 2009-10'dan bu yana hesaplanan 18 sezon içerisinde en yüksek ikinci değer olarak dikkat çekiyor.

Veriler Sporzip'ten alınmış olup, hesaplamalarda futbolcuların maç günündeki yaşları esas alınmıştır...