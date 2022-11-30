Fenerbahçe'de gündem Memphis Depay! Rossi ve Pedro giderse...

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Spor Toto Süper Lig'de Portekizli Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe , tüm kulvarlarda iddialı performansını sürdürüyor. Ali Koç yönetimi ve Jorge Jesus yönetiminde 2022 Dünya Kupası arasında da boş durmayan ve transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

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OYUNCULARDAN MAKSİMUM VERİM ALIYOR

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'i hiçbir zaman tahmin edilemeyen Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam tüm oyunculardan maksimum verim alıyor. Özellikle Valencia, İrfan Can, Crespo, İsmail Yüksek, Ferdi ve Szalai gibi isimlerin yıldızlaştığı ilk 14 haftada eksikler de ortaya çıkmaya başladı.

SAKATLIKLAR VURDU

Sezon başında Galatasaray 'ın da istediği Joao Pedro'yu 6 milyon euro transfer ücreti ile kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum hattına bir de Premier Lig ekibi Watford'tan Joshua King'i, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi transfer etmişti. Sezona Valencia ile birlikte iyi bir başlangıç yapan hücum hattında önce King daha sonra da Joao Pedro sakatlandı. Jesus'un ilk 11'deki ikilisi Valencia ve Batshuayi oldu.

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PEDRO İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

Dünya Kupası'na girmeden önce Giresunspor'a 2-1 yenilip ve 1 maç eksik olmasına Süper Lig'i lider tamamlayan Fenrebahçe'de Valencia ve Batshuayi'nin müthiş performansı Joao Pedro'yu gözden düşürmüş durumda. İtalyan golcü iyi bir başlangıç yapsa da, ilk 11'de şans bulmakta zorlanıyor. İtalyan basını Pedro'yla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.

İLK İSİM ORTAYA ÇIKTI

Pedro'nun ayrılması durumunda hücum hattına daha güçlü bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fanatik'in haberine göre hali hazırda Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Barcelona forması giyen Depay öne çıkan ilk isim oldu.

FENERBAHÇE'YE ÖNERDİLER

İspanyol devi Barcelona, şu anda Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan Memphis Depay'ı gözden çıkarmıştı. Barça, 5 milyon Euro değer biçtiği dünya yıldızı golcü Memphis Depay’ı menajerler aracılığıyla aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu takımlara teklif etmişti. Hem yönetimin hem de Jesus’un, Memphis Depay seviyesindeki bir yıldızı kadroya katmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak transferin maddi şartlarının karşılanması ve kadro dengesinin bozulmaması için izlenecek yol haritası belirlendi.

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ROSSI İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında özellikle İsmail Kartal'ın vazgeçilmez oyuncusu olarak ilk 11'de görev alan ancak bu sezon sadece yedeklerden oyuna girerek katkı sağlamaya çalışan Diego Rossi için de sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Rossi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyiyordu, Ali Koç ve yönetimi yıldız golcünün bonservisini sezon biter bitmez 5,5 milyon euro karşılığında almıştı.

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, bu sezon 25 maçın 22'sinde görev yaptı, 1194 dakika süre aldı.24 yaşındaki yıldız golcü Rossi, 3 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. İtalyan ekibi Torino, bir süredir yakından izlediği 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçme kararı aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bordo-Beyazlılar'ın Ocak ayında Fenerbahçe'nin Uruguaylı golcüsü Diego Rossi için kulübe teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

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Sarı-lacivertliler, geçen sezon kiraladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisini 5.5 milyon Euro'ya almıştı. Yönetimin Rossi için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

GÖZLER ROSSİ VE PEDRO'DA

Buna göre hücum hattından bir ismin ayrılması halinde Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı alındığı öğrenildi. Joao Pedro için Sampodria’nın, Rossi için ise Torino’nun ilgisi var. Bu ikiliden birinin satılması halinde Memphis Depay için Barcelona ile temas kurulması bekleniyor. Hollandalı oyuncu için şu ana kadar teklifte bulunan bir kulüp olmadığı öğrenildi.