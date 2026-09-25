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FenerbahÃ§e'de gÃ¼ndem golcÃ¼! Ocak hedefi belli oldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Richarlison
FenerbahÃ§ede gÃ¼ndem golcÃ¼ Ocak hedefi belli oldu
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 12:14

FenerbahÃ§e, ara transfer sezonu iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re sarÄ± lacivertliler, Tottenham'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ ile ilgileniyor.

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FenerbahÃ§e, ara transfer dÃ¶neminde hÃ¼cum hattÄ±na takviye yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SarÄ±-lacivertlilerin gÃ¼ndemine Tottenham'Ä±n 29 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± futbolcusu Richarlison geldi.

FenerbahÃ§ede gÃ¼ndem golcÃ¼ Ocak hedefi belli oldu

Ä°NGÄ°LÄ°Z BASINI DUYURDU

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan Team Talk'ta yer alan haberde, FenerbahÃ§e'nin deneyimli hÃ¼cum oyuncusuyla ilgilendiÄŸi belirtildi. Richarlison'un adÄ± daha Ã¶nce de yaz transfer dÃ¶neminde sarÄ±-lacivertli takÄ±mla anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

FenerbahÃ§ede gÃ¼ndem golcÃ¼ Ocak hedefi belli oldu

SÃ–ZLEÅžMESÄ° YAZIN BÄ°TÄ°YOR

2022 yÄ±lÄ±nda Tottenham'a transfer olan Richarlison'un Ä°ngiliz ekibiyle olan sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda sona erecek. SambacÄ±'nÄ±n gÃ¼ncel piyasa deÄŸeri ise Transfermarkt verilerine gÃ¶re 25 milyon euro.

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FenerbahÃ§ede gÃ¼ndem golcÃ¼ Ocak hedefi belli oldu

32 GOL 15 ASÄ°ST

Richarlison, Tottenham formasÄ±yla dÃ¶rt yÄ±l iÃ§erisinde tÃ¼m kulvarlarda 134 resmi karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu maÃ§larda 32 gol atan Richarlison, 15 de asist yaptÄ±.

FenerbahÃ§ede gÃ¼ndem golcÃ¼ Ocak hedefi belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer#Richarlison

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