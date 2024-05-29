Fenerbahçe'de gündem gelecek ve gidecek isimler! Karim Benzema, Romelu Lukaku, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci...

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Süper Lig’de 2023-24 sezonunu 99 puan ve 99 golle ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe’de acil çözüm bekleyen konular için 9 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi bekleniyor. Mevcut başkan Ali Koç ile sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 6 yıl önce olduğu gibi yine genel kurulda karşı karşıya gelecek. Tüm camianın odaklandığı merakla beklenen sorular şunlar:

İSMAİL KARTAL’IN DURUMU BELİRSİZ

1- Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesi durumunda Jose Mourinho’yu teknik adamlığa getireceğini açıkladı. Yönetim değişirse takımın başına dünyaca ünlü teknik adam mı getirilecek? 6 yıllık döneminde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ali Koç yeniden seçilmesi durumunda İsmail Kartal için kararı ‘tamam mı, devam mı?’ olacak. Eğer devam edilmeyecekse bu durumda yeni teknik direktör Türk mü yoksa yabancı mı olacak?

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ACUN ILICALI MI İLHAN EKŞİOĞLU MU?

2- Yeni sezon yol haritası belirlenirken hangi futbolcuların takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakılacak.

3- seçimden 1 gün önce 8 Haziran’da Ülker Stadyumu’nda iki başkan adayı vaatlerini açıklarken hangi yıldızların isimleri telaffuz edilecek?

4- Ali Koç seçilirse futbolun başına Acun Ilıcalı mı geçecek? İngiltere’den sürpriz bir transfer müjdesi verecek mi? Aziz Yıldırım’ın futbol şubesini İlhan Ekşioğlu’na emanet edeceği konuşulurke Mourinho vaadini bir dünya yıldızı da taçlandırılacak mı?

CiDDi TEKLiF ALAN iSiMLER

· Ferdi Kadıoğlu

· İsmail Yüksek

· İrfan Can Kahveci

· Jayden Oosterwolde

· Bright Osayi-Samuel

· Sebastian Szymanski

SÖZLEŞME YAPILMAYACAKLAR

· Çağlar Söyüncü

· Jashua King

DURUMU BELiRSiZ OLANLAR

· Michy Batshuayi

· Mert Hakan Yandaş

ADI GEÇEN TEKNiK ADAMLAR

· Jose Mourinho

· Antonio Conte

· Vincenzo Montella

· Stefano Pioli

ADI GEÇEN YILDIZLAR

· Karim Benzema

· Romelu Lukaku

GÜNDEMDEKi TRANSFERLER

· Can Keleş

· Levent Mercan