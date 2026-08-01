Fenerbahçe'de gündem forvet! İki golcü ile görüşmeler başladı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, santrfor transferine öncelik verdi.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Serhou Guirassy ile Alexander Sörloth üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Atletico Madrid forması giyen Sörloth için İspanyol kulübünün yaklaşık 30 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. Juventus’un da ilgilendiği Norveçli santrforun, gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

GÖZÜ TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE

Fenerbahçe’nin diğer adayı Guirassy için ise Borussia Dortmund ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Yönetimin, Gineli futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro'nun altına çekmeyi hedeflediği ifade edildi.

Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen Guirassy’nin Dortmund kampındaki hazırlık maçlarında görev aldığı, ancak transfer görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.