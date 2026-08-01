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Fenerbahçe'de gündem forvet! İki golcü ile görüşmeler başladı

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#Fenerbahçe Transfer#Guirassy Dortmund#Sörloth Atletico
Fenerbahçede gündem forvet İki golcü ile görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 09:46

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak Fenerbahçe, Avrupa'nın iki önemli golcüsü ile ilgileniyor.

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Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, santrfor transferine öncelik verdi.

Fenerbahçede gündem forvet İki golcü ile görüşmeler başladı

Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Serhou Guirassy ile Alexander Sörloth üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Fenerbahçede gündem forvet İki golcü ile görüşmeler başladı

Atletico Madrid forması giyen Sörloth için İspanyol kulübünün yaklaşık 30 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı. Juventus’un da ilgilendiği Norveçli santrforun, gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçede gündem forvet İki golcü ile görüşmeler başladı

GÖZÜ TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE

Fenerbahçe’nin diğer adayı Guirassy için ise Borussia Dortmund ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Yönetimin, Gineli futbolcunun bonservis bedelini 30 milyon Euro'nun altına çekmeyi hedeflediği ifade edildi.

Fenerbahçede gündem forvet İki golcü ile görüşmeler başladı

Her iki oyuncunun da kulüpleriyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen Guirassy’nin Dortmund kampındaki hazırlık maçlarında görev aldığı, ancak transfer görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

 

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#Fenerbahçe Transfer#Guirassy Dortmund#Sörloth Atletico

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