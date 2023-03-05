Fenerbahçe'de gündem Arda Güler! Kayserispor sonrası sözleşmesinde değişiklik... O madde kalkıyor...

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Maçın henüz başında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler net bir fırsattan faydalanamadı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelenin ilk yarısında Kayserispor kalecisiyle karşı karşıya pozisyonda Bilal Bayazit'i çalımlayarak geçmek isterken yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular hep birlikte penaltı beklese de maçın hakemi Atilla Karaoğlan 'devam' dedi.

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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

ARDA GÜLER'İN POZİSYONU PENALTI MI?

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona ilişkin yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Trio programında Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban değerlendirmelerde bulundu.

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Seçim Demirel: Burada kaleci, kayarak gelmiyor. Ellerini de zaten topla oynamak niyetiyle uzatıyor. Arda'nın hareketlerini kısıtlayacak herhangi bir müdahalesi olduğunu göremiyorum buradan. Arda'ya aldatmadan dolayı bir sarı kart olmayabilir çünkü belki de kendisi adım frekansını bozarak düştü. Kısacası bir penaltıdan söz edemeyiz.

Bülent Yıldırım: Kaleci Bilal'in Arda'ya yönelik penaltı cezalandırılması gereken herhangi bir ihlali yok. Arda'nın da penaltı beklentisiyle hakemi aldatmaya yönelik herhangi bir müdahalesi yok. Topu sağına çekmeye çalışırken adım frekansı bozuluyor, sol ayağının ucuyla zemine çarptıktan sonra düşüyor. Bir beklentisi de yok. En doğru kararı müsabakanın hakemi vermiş. Bence devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Arda, kendini atıp atmamak arasında kalıyor gibi geliyor bana ama düştükten sonra kalkıp topu kovalaması... Yani sınırından da dönse sportmenlik dışı davranışın ama dönüyor. Topu takip ediyor, penaltı beklemiyor. Bence de bir penaltı yok. Sarı kart konusunda da hakemin takdiriydi, hakem böyle takdir etti. Ben de saygı duyuyorum kararına.

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ALKIŞLAYANLARA ISLIKLI TEPKİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kayserispor maçının ikinci devresinde oyundan alınıp kenara gelirken bir grup Kayserispor taraftarı alkışladı. Ancak tarftarların bir grubu da Arda’yı alkışlayanlara tepki gösterip, ıslıkla karşılık verdi.

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİNDE O MADDE KALDIRILIYOR

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor. Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir hamle yaptı.

2019'da Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen ve Jorge Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

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İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

2025'te bitecek kontratı 2027'ye uzatılmak istenen 18 yaşındaki orta saha için bizzat devreye giren Başkan Ali Koç, ailesiyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş aldı.

Hem Arda'nın hem de ailesinin Fenerbahçe'ye karşı bir vefa borcu hissettiği ve yeni imza için işi yokuşa sürmeyecekleri gelen bilgiler arasında. Ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro karşılığında serbest kalır' şeklindeki maddenin kaldırılması için ön anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inerek doğum gününü kutladığı Arda için, "Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olacak" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe ile büyük başarılar yaşayacağına inandığını söylediği ifade edildi.