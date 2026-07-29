Fenerbahçe'de Guirassy rafa kalktı! Yeni hedef Real Madridli yıldız

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Forvette Vedat Muriç’in yanına en az onun kadar kaliteli bir oyuncu etmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir gündemde olan Borussia Dortmundlu Serhou Guirassy’nin bir türlü ikna olmaması üzerine rotayı Real Madrid’e çevirdi.

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YENİ HEDEF GONZALI GARCİA

Guirassy ile yapılan görüşmeleri şimdilik durdurma kararı alan sarı lacivertliler, Madrid ekibinin 22 yaşındaki santrforu Gonzalo Garcia’nın peşine düştü.

BONSERVİSLE OLMAZSA KİRALAMA YÖNTEMİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Garcia’yı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu olmadığı takdirde kiralama formülüne başvuracak.

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GEÇEN SEZON 8 GOL, 2 ASİST YAPTI

Real Madrid altyapısından yetişen 1.82 metre boyundaki genç futbolcu, A takımdaki ilk çıkışını 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yapmış ve turnuvayı 4 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Geçen sezon 39 resmi karşılaşmada forma giyen Garcia, 8 gol attı, 2 asist yaptı.