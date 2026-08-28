Fenerbahçe'de Guendouzi Lyon'da yaşananları anlattı: 'Bunun asla kabul edilebilir bir yanı yok!'

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Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, kulübün resmi sosyal medya hesabına Lyon maçı ve Şampiyonlar Ligi yolcuklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Guendouzi'nin açıklamaları:

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ OLAN ŞEY KULÜBÜMÜZÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAKTI"

"Bu hepimiz için bir gurur nişanesi, Fenerbahçe taraftarları ve kulüp için bana göre bir gurur nişanesi aldığımız netice. Bu hedef sezon başı itibarıyla var olan hedeflerimizden bir tanesiydi. 6 maç oynadık ve elbette ki kolay olmayacaktı ama bunu başardık.

Bizim için en önemli olan şey kulübümüzü Şampiyonlar Ligi'ne taşımaktı ki hak ettiğimiz yer de orası. Bizim açımızdan bu gerçekten çok önemliydi. Çok iyi biliyorduk ki taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi'ne kalmamızı gönülden istiyorlardı. Çünkü Fenerbahçe çok uzun senelerdir Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememişti. Orada olacağımızdan ötürü çok mutluyuz. Dediğim gibi, bunu fazlasıyla hak ettik. Kulübümüzü yeniden hak ettiği yere, Şampiyonlar Ligi'ne taşımış olduk."

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"BÜTÜN STAT AYNI ANDA, 50-55 BİN TARAFTAR AYNI ANDA BANA, AİLEME HAKARET, KÜFÜR İÇEREN TEZAHÜRATLARDA BULUNUYORLARDI"

Maçın bitiş düdüğünün ardından tur sevincini yaşadığı sırada ve devam eden süreçte meydana gelen olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guendouzi, konuyu şu şekilde aktardı:

"Bu biraz özel, farklı bir durumdu açıkçası çünkü daha önce Olympique Marsilya'da oynamıştım. Marsilya da Olympique Lyon'un rakibi, aralarında büyük bir ezeli rekabet var. Bilinmesi gerekir ki maç önü yaptığımız ısınma boyunca, aynı zamanda maçtan da önce bütün stadyum, Lyon taraftarlarının birçoğu hep bir ağızdan anneme, aileme, çocuklarıma ve daha birçok şeyle ilgili hakaret, küfür dolu tezahüratlarda bulundular.

Bütün stat aynı anda, 50-55 bin taraftar aynı anda bana, aileme hakaret, küfür içeren tezahüratlarda bulunuyorlardı. Fransa'da böyle şeyler yaşandığında, birisi mikrofonu eline alır ve taraftarlara bu tip tezahüratlara son vermelerini söyler. Taraftarlar aynı şekilde devam ederlerse, maç yaklaşık 5 dakika duraklatılır, hâlâ aynı şey sürdürülürse, kesin olarak maç iptal edilir. Yazık ki ne Şampiyonlar Ligi'nde, ne Avrupa Ligi'nde ne de hangi turnuva olursa olsun, böyle bir uygulama yok. 120 dakikadan fazla bir süre bütün ailenize hakaretler, küfürler ediliyorsa bu sefer durum karmaşık bir noktaya gelir. Bunun asla kabul edilebilir bir yanı yok.

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"MAÇIN SONUNDA DA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ SEVİNCİMİ YAŞADIM"

Fakat benim için en önemli şey kazanmaktı. Maçın sonunda da olması gerektiği gibi sevincimi yaşadım. Bütün bir maç boyunca ailesine hakaretler, küfürler edilen birisinin taraftarlarıyla, takım arkadaşlarıyla zaferi kutlama hakkı yok mu? Bunu gerçekten doğru bulmuyorum. Nasıl ki taraftarlar istedikleri gibi bir zafer elde edildiğinde kutlamalar yapabiliyorlar, benim de istediğim gibi zaferi, galibiyeti kutlayabilme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Ben gayet saygılı bir şekilde kaldım çünkü kötü bir şey yapmadım, agresiflik yapmadım, bunların hiçbirisini yapmadım. Her hâlükârda sonuç olarak, çok güzel bir galibiyet elde ettik, bizim için de en önemlisi buydu."