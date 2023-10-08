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Fenerbahçe'de grip alarmı: Sağlık ekibimiz mücadele ediyor

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Osayi Samuel
Fenerbahçede grip alarmı: Sağlık ekibimiz mücadele ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 18:19

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal maç öncesi konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Kasımpaşa'nın ligin etkili takımlarından olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Kasımpaşa bu ligin iyi takımlarından biri. Geçiş hücumlarından ziyade uzaktan şut atarak da etkili oluyorlar. Tecrübeli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız." dedi.

 

"BİRKAÇ OYUNCUMUZDA DAHA VAR"

Takımda bazı oyuncuların gribal enfeksiyon geçirdiğini belirten İsmail Kartal, "Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla." diye konuştu.

CRESPO KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Osayi Samuel soğuk algınlığı sebebiyle, Miguel Crespo ise teknik karar nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Osayi Samuel

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