Fenerbahçe'de Greenwood için ceza tehlikesi! Süper Lig'de forma giyebilecek mi?

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Fenerbahçe'nin milli ara kapsamında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon, maçın önüne geçti.

Sarı-Lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Revan Hamzazade tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

PROSEDÜR NE DİYOR?

Greenwood'un gördüğü kırmızı kartın ardından gözler, karşılaşmanın bir hazırlık maçı olması nedeniyle uygulanacak prosedüre çevrildi.

CEZA ALABİLİR!

TFF'nin ilgili ceza yönetmeliğinde yer alan hükme göre, hazırlık müsabakalarında rakibine yönelik kasti ve şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gören futbolcular, söz konusu eylemin niteliğine bağlı olarak resmi müsabakalarda da cezayla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle Greenwood'un Tovuz karşılaşmasında gördüğü kartın yalnızca hazırlık maçıyla sınırlı kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

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HAKEM RAPORU KRİTİK

İngiliz yıldızın durumuyla ilgili süreçte hakem Revan Hamzazade'nin maç sonrasında hazırladığı rapor önem taşıyor. Greenwood'un kırmızı kartla oyun dışı kalmasına neden olan pozisyonun raporda nasıl değerlendirildiği, olası disiplin sürecinin de seyrini belirleyecek.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 resmi maça çıkan Greenwood, 6 gol atıp 4 de asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.