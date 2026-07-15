Fenerbahçe'de Greenwood bitti! Sırada Rashford ve bir yıldız daha var

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Vedat Muiqi, Nathan Ake ve son olarak Mason Greenwood... Fenerbahçe, transfer döneminde şov yapıyor ve yönetimin durmaya niyeti yok. Greenwood’da mutlu sona ulaşılmasının hemen ardından rota Marcus Rashford’a çevrildi.

MANCHESTER'A GİTMİŞLERDİ

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Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Marsilya’da Greenwood’u bitirdikten sonra Manchester şehri için seyahat planlaması yaptı. İkili akşam saatlerinde özel uçakla İngiltere’ye gitti.

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UNITED 'TAMAM' DERSE...

Manchester United’ın kadroda düşünmediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe, resmi girişimlere başlayacak. Kanarya, İngiliz devi ile bir an önce anlaşmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar’la el sıkışılması halinde, şu anda Dünya Kupası’nda bulunan Rashford ile görüşmelere hız verilecek.

ADEMOLA LOOKMAN'IN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan sol kanat için Ademola Lookman da listede. Nijeryalı oyuncunun Atletico Madrid’deki durumunun netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Simeone’nin henüz öğrencisinin geleceğiyle ilgili net bir karar vermediği öğrenildi.

GÖZDEN ÇIKARILABİLİR

Greenwood’u Fenerbahçe’ye kaptıran, kiralık oynayan Nico Gonzalez’in bonservisini almayan İspanyol ekibi, kanat transferi yaptıktan sonra Lookman’ı gözden çıkarabilir.