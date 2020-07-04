Fenerbahçe'de Göztepe maçının yıldızı Ferdi Kadıoğlu: 'Neler yapabileceğimi gösterdim'

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gollerin sahibi Ferdi Kadıoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları;

İki gol attığım için çok mutluyum ama bunu takımın yardımıyla yaptım. Savaştık, kazandık.

ONLARA GÖSTERDİM

Taraftarın benim oynamama istemesinden dolayı mutluyum, onlara neler yapabileceğimi gösterdim