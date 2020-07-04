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Fenerbahçe'de Göztepe maçının yıldızı Ferdi Kadıoğlu: 'Neler yapabileceğimi gösterdim'
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gollerin sahibi Ferdi Kadıoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları;
İki gol attığım için çok mutluyum ama bunu takımın yardımıyla yaptım. Savaştık, kazandık.
ONLARA GÖSTERDİM
Taraftarın benim oynamama istemesinden dolayı mutluyum, onlara neler yapabileceğimi gösterdim
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