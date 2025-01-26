Fenerbahçe'de Göztepe maçının kahramanları gol anlarını anlattı: En-Nesyri havada ne kadar asılı kaldı? | Oğuz Aydın: Kaleciyi önde görünce vurdum

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Fenerbahçe ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 46. ve 53. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 55. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 25. dakikada Juan ve 82. dakikada Miroshi'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, 48 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 6'ya indirdi. 2 maç aradan sonra yenilen Göztepe ise 34 puanla 5. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri kaydeden Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın, karşılaşmanın ardından skor anlarını anlattı.

"2. GOLDE HAVADA NE KADAR ASILI KALDI?"

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Flaş röportajda sorulan "2. golde havada ne kadar asılı kaldı?" sorusuna "Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok." cevabını veren En-Nesyri şöyle devam etti:

"Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çalışmalarımı sıkı şekilde sürdürüyorum. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Bizim için de geçerli olan bu. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Hocamız bize bu maçın anahtarını, sabırla kendi oyunumuzu oynamak olduğunu söylemişti. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Zaman zaman bu konuşmaları yapmak gerekiyor."

Sağ kanattan yaptığı direkt vuruş ile fileleri havalandıran Oğuz Aydın ise şu şekilde konuştu:

"Kalecinin çok öne çıktığını gördüm ilk yarıda ve ikinci yarıda. Kalecinin önde olduğunu düşündüm ve sağıma çekip vurdum, gol oldu. İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. Ama içeriye girdikten sonra takım olarak kenetlendik ve söz verdik. 9 dakikada 3 gol bulduk. Bunun keyfini yaşıyoruz."