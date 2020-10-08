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GeriFutbol Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor! Sosa, Gökhan Gönül ve Perotti detayı...
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DHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor! Sosa, Gökhan Gönül ve Perotti detayı...

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Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor! Sosa, Gökhan Gönül ve Perotti detayı...
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Süper Lig’in 5’inci haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00’de başladı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

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Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanda Gökhan Gönül, ve Sosa takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken sakatlığı bulunan Diego Perotti’nin de tedavisine devam edildi.

 

Fenerbahçede Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor Sosa, Gökhan Gönül ve Perotti detayı...

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