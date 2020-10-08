Fenerbahçe'de Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor! Sosa, Gökhan Gönül ve Perotti detayı...
Süper Lig’in 5’inci haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00’de başladı.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanda Gökhan Gönül, ve Sosa takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken sakatlığı bulunan Diego Perotti’nin de tedavisine devam edildi.
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle