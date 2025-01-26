Fenerbahçe'de Göztepe maçında tepki sonrası 9 dakikada her şey değişti! En-Nesyri ve Oğuz Aydın geceye damga vurdu...

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Fenerbahçe ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka büyük bir mücadeleye sahne oldu.

İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

Göztepe, 25. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Juan'ın vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Gol sonrası Göztepe adına dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı - kırmızılıların kaleyi bulan ilk şutu ağlarla buluştu.

DEVRENİN SONUNDA TANSİYON ARTTI

Hakem Atilla Karaoğlan, 45+2. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası Fenerbahçe kulübesinin tepkisi sonrası yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye sarı kart gösterdi.

Sarı - lacivertli taraftarlar bu karar sonrası Karaoğlan aleyhine tezahüratlarda bulundu.

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45+4. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ise altı pas üzerinde çaprazda topla buluşan ve müsait pozisyonda olan Dusan Tadic, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi ancak herhangi bir arkadaşına aktaramadı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu pozisyon sonrasında da Tadic'in kaleyi düşünmemesi nedeniyle büyük tepki gösterdi. İlk yarıyı bitiren düdüğün gelmesinin ardından ise oyundan memnun olmayan sarı - lacivertli taraftarlar takımlarına tepki gösterdi.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken sarı - lacivertli taraftarlar hem stadyumda hem de sosyal medyada takımlarına tepki gösterdi.

İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BİR FENERBAHÇE

Fenerbahçe, ikinci yarıya adeta golle başladı. Sarı - lacivertliler, 46. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 1-1'e getirdi.

1-1 sonrası daha istekli bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, 53. dakikada kazanılan kornere iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.

Öne geçmesinin ardından ataklarına devam eden sarı - lacivertlilerde sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın orta şut karışımı yaptığı vuruş direkt olarak ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 3-1'lik üstünlük yakaladı.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

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Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla son 6 karşılaşmada 9 gol - 1 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.

MOURINHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Lyon maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Edin Dzeko ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'e dahil etti.

Göztepe karşısında kalede İrfan Can Eğribayat oynarken, savunma üçlüsünü Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymanski tercih edildi. Forvet arkasında Dusan Tadic'i görevlendiren Moruinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

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Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise forma bekledi.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

DIEGO CARLOS YEDEKLER ARASINDA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli ekibin ilk kez bir maçında kadroda yer aldı.

İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer edilen 31 yaşındaki stoper, Göztepe müsabakasına yedekler arasında başladı.

İSMAİL YÜKSEK RİSKE EDİLMEDİ

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Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.

YUSUF AKÇİÇEK LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı.

Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.

6 EKSİK

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Fenerbahçe, Göztepe karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyen İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA MESAJ

Müsabaka öncesi kale arkası tribününde, "O forma için biz ölürüz, siz savaşın yeter!" pankartı açılırken, Fenerim Tribünü'nde ise "Bizler inandık, siz de inanın" pankartı açıldı. Maç öncesi futbolcular tribünlere çağrılırken, destekte bulunuldu. Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği mücadelede tüm tribünler doldu. Göztepe taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.