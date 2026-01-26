Fenerbahçe'de Göztepe maçı sonrası dikkat çeken sözler! 'Yeteneği yetersiz! Üst düzey 9 numara lazım'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Müsabakanın 16. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle ööne geçen sarı-lacivertlilerin 18. dakikada Anthony Musaba ile bir pozisyonu direkten döndü. Savunmada yapılan bir hatayla 24. dakikada Janderson'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında oyunu rakip ceza sahasına yıkan ve kenarlardan yüklenen Fenerbahçe, kapalı Göztepe savunmasını aşamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

AYDINUS VE MELEKE MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet’in usta kalemleri Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, sarı lacivertlilerin kritik puan kaybını köşe yazılarında yorumladı.

FIRAT AYDINUS: SADECE MUSABA YETMEDİ

Oyun kurgusu ve sistemiyle bu ligin en önemli takımlarından biri olduğu bir kez daha görüldü.

Ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen takımı Göztepe’nin karşılaşması, beklendiği gibi başladı. Maçın başında Göztepe, eksiklerine rağmen oyun kurgusu ve sistemiyle ne kadar tehlikeli ve bu ligin önemli takımlarından biri olduğunu gösterdi. 15. dakikadan sonra Fenerbahçe yaklaşık 7-8 dakikalık bir bölümde ağırlığını koydu. Bu süreçte özellikle sol kanattan Musaba ile yüklenmeye başladı ve yine sol kanattan gelişen bir atakta, 17. dakikada Dorgeles Nene’ye adeta ‘al da at’ dediği pasında Fenerbahçe öne geçti.

F.BAHÇE ORTA ALANDA CİDDİ BOŞLUKLAR VERDİ

Ancak genel olarak bakıldığında ilk yarıda çok iyi bir Fenerbahçe izledik demek zor. Göztepe, istediğini alan; kaptığı toplarla hızlı atağa çıkan, Fenerbahçe’nin rahatça set oyununa geçmesine izin vermeyen bir yapıdaydı. Sarı lacivertliler orta alanda ciddi boşluklar bıraktı ve Göztepe bu alanları etkili kullandı. Özellikle kazanılan toplar sonrası Olaitan ve Efkan üzerinden yapılan geçişler Göztepe’nin pozisyon bulmasını sağladı. Nitekim 24. dakikada Yiğit Efe’nin içeriye doğru oynadığı, Talisca’nın ağır kaldığı bir pozisyonda Efkan bu boşluğu iyi değerlendirdi. Kaptığı topla geçişi başlatan Efkan’ı, İsmail kart görme pahasına durduramadı. Devamında Arda’nın ortasında, Yiğit Efe’nin arkasından gelerek yaptığı vuruşla Janderson, Göztepe’ye beraberliği getirdi.

Haberin Devamı

BASKILI OYUN SONUÇSUZ KALDI

İkinci yarıya, aksayan Yiğit Efe’nin yerine Mert değişikliğiyle başlayan Tedesco, 57. dakikada da Nene’yi çıkarıp santrfor Duran’ı oyuna saktı. Göztepe Teknik Direktörü Stoilov da 62’de iki oyuncu değişikliğiyle (Janderson-Jeferson ve Guilherme Luiz-Juan) cevap verdi. Bu devrenin başlarında Göztepe’nin net pozisyonları ve etkili atakları vardı. Sonrasında ise ilk yarıda olduğu gibi, belli bir sekans içinde Musaba’nın sol taraftan bindirmeleriyle Fenerbahçe pozisyona girmeye çalıştı. İkinci yarıda Fenerbahçe istediği baskıyı kurmakta zorlandı ve ihtiyaç duyduğu pozisyonlara giremedi. Göztepe, özellikle Olaitan ve Efkan’ın oyundan çıkmasının ardından iyice geriye çekildi. Fenerbahçe maçın son 10 dakikasında 3 puan için rakip kaleye yüklenmeye çalışsa da ortaya koyduğu görüntü etkisizdi ve bu baskı sonuç getirmedi.

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: TEDESCO OYUNUNA BİR SANTRFOR GEREK!

Kadıköy'de gelgiti ve mücadele düzeyi yüksek, taktiksel olarak da derin bir müsabaka izledik. Domenico Tedesco da, Stanimir Stoilov da kıymetli teknik adamlar. İyi ki ülkemizde çalışıyorlar. Ligimize değer katıyorlar. İkisi de çok çalışkan, ikisi de saha içine odaklı. Tabii ki Tedesco’nun önünde muhtemelen daha uzun ve parlak bir kariyer var. Göreve geldiğinde Fenerbahçe kaosunun altından kalkamayacağını zannetmiştim genç Tedesco’nun. Umarım yıllarca Türkiye’de kalır ve centilmenliğini, çalışkanlığını, zekasını daha uzun seneler izleriz İtalyan Hoca’nın.

Haberin Devamı

Dün Stoilov’la Tedesco’nun satrancına sahne oldu Kadıköy. Tedesco, uzun boylu savunmayı aşmak için kanattan yerden orta stratejisini benimsemişti. 16’da Musaba bir tane yerde çevirdi, olmadı. 17’de bir tane daha çevirdi, gol geldi. Göztepe’nin iki kulesi Heliton-Bokele’nin eksikliğinde zaman zaman yüksek orta da denediler. Son bölümde Duran-Talisca ile ön tarafı ikilediler. Topla rekor düzeyde %82 ile oynadılar.

Ancak Tedesco’nun bu iyi niyetli çabasının istikrarlı sonuçlara dönüşebilmesi için Fenerbahçe’nin üst seviye bir dokuz numaraya ihtiyacı var. Talisca’nın esas pozisyonu o değil. Nesyri’nin yeteneği, Duran’ın coşkusu yetersiz.

Haberin Devamı

GÖZTEPE KEŞKE AVRUPA’DA OLSA!

Göztepe'de yaklaşık 1 yıl aradan sonra Heliton-Bokele’nin ikisi birden yoktular dün. Bir diğer stoper Furkan da hastalığı nedeniyle oynayamayınca, 1,78’lik Ogün’ü devşirdi oraya Stoilov. Belki havada her zamanki kadar etkili değillerdi ama yine geçişlerde bir Crystal Palace gibi, bir Bournemouth gibilerdi adeta. Son 9 maçta akan oyunda sadece 2 gol yedi İzmir ekibi. Bu form durumlarıyla keşke bu sene Avrupa’da bizi Göztepe de temsil etseydi dedim içimden. Gelecek sezon katılabilirlerse Konferans Ligi’nde sürpriz işlere imza atabilir bu takım.

Son bir parantezi de dün her kontratağın kalbinde olan Efkan Bekiroğlu’na açmak isterim. Göztepe’nin her hızlı çıkışında zekasıyla, kilit paslarıyla, deneyimiyle o vardı. Demlenmiş bir Efkan izliyoruz bu sezon.