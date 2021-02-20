Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 4 isim kadroda olmayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.

Pelkas dönüyor

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Pelkas, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Göztepe maçıyla sahalara dönecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak. Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

54. randevu



Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

İstanbul'daki maçlar



İki ekip, ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.