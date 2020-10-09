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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları! Gökhan Gönül salonda çalıştı...

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Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları! Gökhan Gönül salonda çalıştı...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

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Bu oyuncuların yanı sıra Gökhan Gönül özel program dahilinde salonda çalıştı.

Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

 

Fenerbahçede Göztepe hazırlıkları Gökhan Gönül salonda çalıştı...

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