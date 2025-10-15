Fenerbahçe'de gözler Sadettin Saran'da!

Haberin Devamı

Fenerbahçe camiası, yeni başkan Sadettin Saran’ın bugün Chobani Stadı’nda saat 11.00’de gerçekleştireceği basın toplantısına kilitlendi. Göreve seçildikten sonra ilk kez gazetecilerin karşısına geçip soruları yanıtlayacak olan Saran, futbolseverlerin merak ettiği konulara açıklık getirecek. Hem akıllardaki soru işaretlerini giderecek olan Saran, hem de camiadan beklentilerini dile getirecek ve bir de müjde verecek. Çok sayıda televizyon kanalının canlı yayınlayacağı toplantının içeriği ana hatlarıyla şöyle:

ŞOK KARARLARIN GEREKÇELERiNi VE YOL HARiTASINI AÇIKLAYACAK

1-) İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılma nedenleri bizzat başkan Saran tarafından duyurulacak.

2-) Kulübün eski iletişim sorumlusu Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz’ın gönderilme gerekçesinin açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı

3-) Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco’ya güvendiklerini dile getirip camianın da İtalyan hocaya destek olmasını isteyecek.

4-) Başta basketbol ve voleybol olmak üzere amatör branşların hiçbirinde küçülme olmayacağı, aynı şekilde devam edileceği açıklanacak.

GENEL KURUL TOPLANTISININ ÖNEMiNi ANLATACAK

5-) Saran, son kongrenin gündeminde yer alan ve oy çokluğu ile reddedilen 11, 12 ve 13. maddelerin yeniden oylamaya sunulması için 25 Ekim’de Ülker Spor Salonu’nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul hakkında bilgilendirmede bulunacak. Kulübün sahibi olduğu taşınmazların satılması, kiraya verilmesi, irtifa hakkı tesisi, tahsisi gibi konularda yönetim kuruluna tam yetki verilmesini içeren bu maddeler Fenerbahçe’nin mali durumu açısından hayati önem taşıyor. Sadettin Saran yönetimi istediği yetkiyi aldığı takdirde Kayışdağı’nda bulunan araziye Emlak Konut GYO tarafından yaptırılacak gelir paylaşımlı projeyi hayata geçirme imkanı bulacak ve Bankalar Birliği’nden çıkılması sağlanacak.