Fenerbahçe'de gözler Livakovic'te! Döneceği maç belli oldu

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İlk yarıyı geçtiğimiz yıla oranla çok başarılı bir performansla kapatan Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ikinci yarının ilk maçında sahada olmak için titizlikle tedavisine devam ediyor. Başakşehir maçında oyuna devam edemeyen Livakovic sakatlığını büyük ölçüde atlatırken başarılı file bekçisi henüz Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin çimine inmese de ikinci yarının ilk maçı olan Hatayspor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.

YILBAŞI iZNi YARIM GÜN

Jose Mourinho yönetiminde ikinci yarıya büyük bir ciddiyetle hazırlanan sarı lacivertlilerde yılbaşı izni sadece yarım gün. 31 Aralık Salı günü 2024’ün son antrenmanını yapacak olan Fenerbahçe, 1 Ocak Çarşamba günü sabah antrenmanı yerine akşam yapılacak çalışmayla Hatay maçı hazırlıklarını sürdürecek.