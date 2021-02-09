Fenerbahçe'de gözler Başakşehir maçında! Mesut Özil oynayacak mı?

ZiraatTürkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla başlıyor. Tek maçlı eleme usulünün geçerli olduğu karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale adını yazdıracak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Pelkas ve İrfan Can yok forma giyemeyecek. Başakşehir’de ise sakatlıkları süren Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Aleksic, Bolingoli ve Caiçara kesin olarak yok. Öte yandan konuk takımda Berkay, Tolga Ciğerci, Mahmut ve Ömer Ali’nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe taraftarı bu maçta Mesut Özil'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Maç eksiği bulunan Özil'le ilgili kararı henüz vermeyen teknik direktör Bulut, yıldız futbolcuya kupa maçında ilk 11'de şans verebilir.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

Başakşehir: Mert Günok, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli



