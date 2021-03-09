Fenerbahçe'de gözler Attila Szalai'nin üzerinde! Parmak ısırtıyor...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai, geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla otoritelerden tam not alıyor.

Sarı lacivertli ekibin deplasmanda 3-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçında gol perdesini açarak Fenerbahçe kariyerinde ilk kez rakip fileleri havalandıran genç savunmacı, geceye damga vurmayı başardı.

Sürpriz bir şekilde sol bekte başladığı Trabzonspor maçındaki futboluyla geçer not alan ve 1-0'lık galibiyette pay sahibi olan 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında da savunmadaki kritik hamleleriyle beraberliği koruyan isimlerin başında geldi.

ATILLA SZALAI KONYASPOR KARŞISINDA NE YAPTI

İttifak Holding Konyaspor karşısında 28'i kısa 8'i uzun olmak üzere toplamda 36 pas yapan yetenekli futbolcu, %77.8'lik isabet yüzdesi yakaladı. Girdiği 4 ikili mücadeleden 3 tanesini kazanan Macar oyuncu, 2 kez de hava topu kazanmayı başardı.

İttifak Holding Konyaspor maçında 3 defa pas arası yapan Attila Szalai, 5 kez de savunmasındaki tehlikeyi uzaklaştırdı. Yıldız isim, 90 dakikayı 1 de top kapmayla tamamladı.

MAÇIN EN VERİMLİ OYUNCUSU

Müsabakanın 29. dakikasında Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu ağlara gönderen Attila Szalai, maçtaki tek isabetli şutunda golü bulmuş oldu. Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atan Attila Szalai, bu golle birlikte maçın en verimli oyuncusu seçildi.

Uluslararası futbol veri platformu whoscored.com'a göre; karşılaşmayı 8.4 verimlilik puanı ile noktalayan Attila Szalai, sahanın en iyi oyuncusu oldu. Macar ismin ardından 8.2'şer puanları bulunan diğer savunmacılar Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ikinci sırada yer aldı.

Sarı lacivertli ekibin en formda isimleri arasında gösterilen ve bu sezon deplasman istatistiği ile adından sıkça söz ettiren Dimitris Pelkas. 8 verimlilik puanıyla bu alanda takım arkadaşlarının ardından sahanın en iyi dördüncü ismi oldu.

PİYASA DEĞERİ 8 KATINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yalnızca 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, form grafiğiyle birlikte piyasa değerini de yukarı çekiyor.

Sarı lacivertli ekibe imza attığı dönemde piyasa değeri 100 bin euro olan Macar stoper, oynadığı futbolla piyasa değerini tam 8 katına yükseltti ve güncel piyasa değeri 800 bin euroya ulaştı.

RAKAMLARLA ATILLA SZALAI'NIN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ KIYASLAMASI

- Dünya çapında en değerli 6.933. oyuncu

- Süper Lig'in en değerli 274. oyuncusu

- Fenerbahçe'nin en değerli 24. oyuncusu

- Macaristan'ın en değerli 20. oyuncusu

- Stoper mevkinde oynayan en değerli 1.133. oyuncu

- 1998 yıl doğumlular arasında en değerli 458. oyuncu

TARAFTARIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Sarı lacivertli taraftarlar, yalnızca 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç savunmacının EURO 2021'de boy göstermesi ve aynı performansını sürdürebilmesi durumunda çok yüksek bonservis bedelleri karşılığında satılabileceğine inanıyor.















TRABZONSPOR MAÇINDA HAYRAN BIRAKMIŞTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sol bek olarak ilk 11'de başladığı kritik Trabzonspor maçında oynadığı futbolla otoritelerden tam not almıştı.

Asıl pozisyonu stoper olan 23 yaşındaki Macar savunmacı, Caner Erkin'in teknik direktör Erol Bulut'un kararı doğrultusunda Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamasının ardından zorlu deplasmanda sürpriz bir şekilde sol bek olarak süre almıştı.

ÖNCE ŞAŞIRTTI, SONRA BEĞENİLDİ

Filip Novak'ın yedek soyunduğu karşılaşmada Attila Szalai'nin sol bek olarak ilk 11'de yer alması şaşkınlık yaratırken, geldiği günden bu yana stoperde göz dolduran yetenekli oyuncunun sol bekte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline gelmişti.

Trabzonspor karşısında özellikle ilk 45 dakikada ofansif katkısıyla dikkat çeken Attila Szalai, bir kez gol pozisyonuna girerken, bir kez de kestiği ortayla sarı lacivertli takımı gole çok yaklaştırmıştı.

İLK YARIDA TEHLİKELER YARATTI

25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın uzaktan şutunu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır çıkarmıştı. Dönen topa Pelkas vurmuş ancak top savunmadan dönmüştü. Savunmadan dönen topta Szalai şutunu çekmiş ama günün başarılı isimlerinden Uğurcan Çakır son anda topu kornere çelmişti.

30. dakikada soldan bindirme yapan Attila Szalai, topla buluşur buluşmaz bekletmeden ceza sahasına ortasını yapmıştı. Mame Thiam müsait pozisyonda kafayla vurmuş ancak Uğurcan Çakır yaklaşık iki metreden gelen topta bir kez daha gole izin vermemişti.

SZALAI TRABZONSPOR MAÇINDA NE YAPMIŞTI?

Trabzonspor karşısında 33 isabetli pas yapan Attila Szalai, mücadeleyi %85 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesiyle tamamlamıştı. Kestiği ortalarda 3/4, uzun paslarda ise 2/3 isabet yakalayan Macar futbolcu, 1 de kritik pasa imza atmıştı.

Girdiği 10 ikili mücadeleden 6'sını kazanan başarılı oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4'ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başarmıştı. Attila Szalai ayrıca 4 top çalma, 2 pas arası ve 3 uzaklaştırmayla savunma anlamında da takımına büyük katkı sağlamıştı.

SAHANIN EN İYİ 3. İSMİ OLMUŞTU

Milli takımda üçlü savunmaya alışkın olan Attila Szalai, Trabzonspor karşısında sahanın en verimli üç isminden biri olmuştu. Uluslararası futbol veri platformu whoscored.com'un verimlilik puanlarına göre; Macar savunmacı 7.6 puan ile maçın en iyi üçüncü oyuncusu olmayı başarmıştı.

Attığı şık golle galibiyeti getiren Dimitris Pelkas, 8.0 puan ile sahanın en iyisi olurken, Yunan futbolcunun ardından 7.8 puan ile Jose Sosa ikinci sıraya yerleşmişti. Trabzonspor cephesinde ise kaleci Uğurcan Çakır 7.3 puan ile bordo mavili takım adına sahanın en iyisi olmuştu.

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