Fenerbahçe'de gözler Asensio'nun son MR'ında!

Beşiktaş derbisinden zaferle çıkmasına rağmen Marco Asensio’yu kaybeden Fenerbahçe’de teknik ekip İspanyol yıldızın çekilecek son MR’ından gelecek sonucu bekliyor. Dev karşılaşmada 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio’nun dizindeki ödem nedeniyle çekilen ilk MR’ında net bir sonuç çıkmadı.

Gözden Kaçmasın Yok artık Kante! 3 Beşiktaşlıya bedel oldu Haberi görüntüle

23 GOLE DiREKT KATKI

Dizindeki şişliğin inmesinin ardından yeniden MR’a girecek olan yıldız futbolcu Kayserispor ile cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek. 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği konuşulan Asensio’nun kesin durumu 2. MR’ın sonucunun alınmasının ardından netlik kazanacak.

Bu sezon sarı lacivertli forma ile Süper Lig’de 24 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 11 gol, 12 asistle 23 gole direkt katkı verdi. Asensio ayrıca ligin asist krallığında da zirvede bulunuyor.