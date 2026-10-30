Fenerbahçe’de gözler 1 numaralı doğal adaya çevrildi: Kocaman sorular

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İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe’de, yerli adaylar arasında ilk sırayı Aykut Kocaman alıyor.

DOĞAL ADAY KOCAMAN

Geçmişte iki ayrı dönem sarı lacivertli takımı çalıştırıp, 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazandıran Kocaman, haziran ayında başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ın da birinci hoca adayı idi. Ancak daha sonra camiadan gelen tavsiyeleri dikkate alan Yıldırım, İsmail Kartal isminde karar kılmıştı. Dördüncü kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Kartal görevden ayrılınca gözler yeniden ‘doğal aday’ Kocaman’a çevrildi.

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Şimdi herkesin aklında şu sorular bulunuyor: Aykut Kocaman, sezon öncesi kendisinden son anda vazgeçen Aziz Yıldırım’dan yeni bir teklif gelirse bu kez kabul eder mi? Ederse, bu hangi şartlarda olur?

TAM DESTEK BEKLENTİSİ

Sarı lacivertli camiadan edinilen bilgilere göre, Kocaman’ın normalde ‘hayır’ deme lüksü yok. Ancak sezon öncesi yaşananların yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle Kocaman’ın yönetimden bazı beklentileri bulunuyor. Birincisi, teklifin bizzat, aralarına soğukluk giren ve Kartal’ın göreve gelmesinden bu yana görüşmediği Başkan Aziz Yıldırım’dan gelmesi. Kocaman’ın ayrıca olası bir teklifte Yıldırım ve yönetim kurulunun tüm gücüyle kendisinin arkasında görmek istediği de ikinci koşul olarak ifade ediliyor.

BELÖZOĞLU’NDAN F.BAHÇE’YE AÇIK KAPI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski kulübü Fenerbahçe’den teklif gelmesi durumunda tavrının ne olacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Takımının dün Çorluspor 1947 ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi Play Spor’a konuşan Belözoğlu, “Bugünden bir şey söylemek doğru olmaz” dedi. Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada Fenerbahçe ile aynı, 16 puan topladı. Sarı lacivertli kulüpte 2020-21 sezonunda önce sportif direktör görevini üstlenen 46 yaşındaki Belözoğlu, daha sonra geçici olarak teknik direktörlüğe getirilmiş ve takımın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 23 puan (ortalama 2.3) toplamıştı.