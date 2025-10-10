Fenerbahçe'de görülmemiş tablo!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanlığı’na seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a seslenerek, “En büyük hayalim üç başkanın şampiyonluğu birlikte kutlaması. İnşallah kupayı beraber kaldırırız” diyerek ‘birlik-beraberlik içinde olmalıyız’ mesajını veren Sadettin Saran, bu söylemini, eyleme dönüştürmeye devam ediyor.

Erkek basketbol takımının 24 Eylül’de Beşiktaş GAİN’i yenerek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, bu şubenin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu birlikte kaldıran Saran, önceki gün kadın voleybol takımının Vakıfbank ile oynadığı Şampiyonlar Kupası karşılaşmasında da yeni bir nezaket örneği sergiledi. Saran, Sarı Melekler’in nefes kesen bir mücadele sonrası 3-2 galip gelerek şampiyon olduğu maç sonrası, şubenin eski yöneticisi Hulusi Belgü’yü kupa törenine davet etti.

GÖSTERMELİK DEĞİL GERÇEK DOSTLUK

Sarı lacivertli kulübün genel sekreteri ve voleyboldan sorumlu yeni yöneticisi Orhan Demirel de Vakıfbank maçı sonrası A Spor’a yaptığı açıklamada bu konuya değindi.

Sadettin Saran’ın gelişinden sonra camiadaki birlik-beraberliğin daha da güçlendiğini ifade eden Demirel, şunları söyledi: “Sayın başkanımızın ilk günden beri söylediği şey, birlik ve beraberlik. Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan tek şey şu anda bu. Seçimde ve mazbatada da gördük, Ali Koç başkanımızın da desteğiyle, daha önce çok görülmemiş olan bir dostluk görüyoruz. Bu dostluk devam etmek zorunda. Sağ olsun eski yönetim, bize her konuda yardımcı oluyorlar. Bu göstermelik değil, bunu yaşıyoruz. Eski yönetim - yeni yönetim bir ekip halinde çalışıyoruz. Tüm bilgi akışı, tüm detaylar bize eksiksiz veriliyor. Fenerbahçe için alışık olmadık ama çok güzel bir şey bu.”