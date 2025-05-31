Fenerbahçe'de görülmemiş operasyon!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon için kolları erken sıvadı... Futbolcu kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlayan ve sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko ile yolların ayrılmasını sağlayan Portekizli çalıştırıcı, kendi ekibinde de operasyon yaptı... Mourinho, bu sezon sarı lacivertli takımda birlikte çalıştığı dört antrenörle birden yollarını ayırma kararı aldı.

ANTRENÖRLERİN İKİSİ BİRBİRLERİNE DARGINDI

Kendisinin cezalı olduğu maçlarda takımı yöneten 1. yardımcısı Salvatore Foti’nin yanı sıra, 2. yardımcı ve duran top antrenörü Lucas Fatiga, fitness antrenörü Stefano Rapetti ve analiz sorumlusu Giovanni Cerra sezon bitimiyle birlikte Fenerbahçe’den ayrılacak. Bu isimlerden ikisinin birbirleriyle konuşmadığı, sık sık tartıştığı ve Mourinho’nun barıştırma çabalarını boşa çıkardığı belirtildi.

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MANCHESTER UNITED'DAKİ EKİBİYLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Jose Mourinho’nun bu isimlerin yerine Manchester United’da birlikte çalıştığı antrenörleri getirmek istediği öğrenildi. Portekizli teknik adam, 2016-2019 yılları arasında görev yaptığı ve 1 Avrupa Ligi, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandığı ManU’da Rui Faria, Carlos Lalin, Ricardo Formosinho ve Silvino Luna ile çalışmıştı.

BRANCO GiTTi DEViN ÖZEK GELiYOR

Fenerbahçe'de 2 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli yönetimin, Bayer Leverkusen’de geçtiğimiz mart ayına dek direktör yardımcısı unvanıyla çalışan Devin Özek’e teklif götürdüğü öğrenildi. Özek’in bu görevi tek başına ya da halen sportif direktör yardımcısı olarak çalışan Okan Özkan’la birlikte yapması bekleniyor.