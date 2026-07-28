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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sidiki Cherif#N'golo Kante
Fenerbahçede Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 12:00

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Gornik Zabrze maçı öncesinde Sidiki Cherif'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

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Sarı - lacivertliler karşılaşma öncesi N'Golo Kante ve Sidiki Cherif için açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından izin sürecini tamamlayan futbolcumuz N'Golo Kanté, bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacaktır.

Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

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#Fenerbahçe#Sidiki Cherif#N'golo Kante

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