Fenerbahçe'de Göle'den öz eleştiri: En kötüsüydü

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UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, karşılaşmayı değerlendirdi.

Jose Mourinho'nun cezası sebebiyle AZ Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, çok üzgün olduklarını belirterek "Sezon başından bu yana oynadığımız en kötü futboldu. Futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce değerlendirmemizi yapacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var, ona odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kazanılan penaltı atışından faydalanamayan En-Nesyri'nin atışı kullanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Göle, şunları söyledi:

"Müsabakadan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Ama o anda kendisini iyi hisseden varsa oyuncular kendi aralarında konuşarak buna karar verebiliyor. En-Nesyri de her zaman penaltı atacak isimler arasında yer alıyor."

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Avrupa maçlarında yüksek konsantrasyon olduğunu ancak AZ Alkmaar karşısındaki oyunu farklı değerlendirmek gerektiğini dile getiren Göle, ekip olarak gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını da vurguladı.