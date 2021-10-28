Fenerbahçe'de 'gol' sorunu! Şampiyonluk için...

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Süper Lig’in henüz başı olsa da geride kalan 10 maçın istatistik verileri Fenerbahçe’nin gol yollarında sıkıntı çektiğini ve gol ayakları çalışmazsa sezonu zirvede tamamlamanın zor olduğunu gösteriyor. Sarı lacivertli ekibin sezonu şampiyonlukla taçlandırdığı her dönemde golcüleriyle öne çıktığı görülürken istatistiki verilere göre F.Bahçe ya gol ayaklarının harekete geçirecek ya da Süper Lig’in devre arasında kadrosunu bir santrfor ile takviye edecek.

NET SANTRFORU YOK

Takımın gol umudu olarak sahaya sürülen ne Enner Valencia’nın ne Berisha’nın ne de Diego Rossi’nin Fenerbahçe’nin aradığı santrafor olmadığı konusunda futbol kamuoyunda genel bir fikir birliği oluşurken istatistikler de bu fikirleri haklı çıkartıyor.

Gol noktasında en etkili isim olarak öne çıkan Valencia ligde 10 maçta sadece 2 golde kaydederken, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil de aynı şekilde 2 gol attı.

Takımda santrafor özelliğine sahip tek isim olarak Serdar Dursun öne çıkarken bu oyuncunun da gerek sakatlık yüzünden gerek Vitor Pereira’nın terciyi yüzünden takımın 1. santraforu olamadığı öne çıkmakta.

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GOLCÜLERDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

Son üç sezonda takıma gol umudu olarak alınan Slimani,Frey, Cisse, Kemal Ademi, Samatta gibi isimlerden umduğu verimi elde edemeyen Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda görev yapan ve oynadığı 32 maçta 15 gol atarak maç başına 2.13 ortalamaya ulaşan Vedat Muriqi istatistiksel olarak en iyi olarak öne çıksa da diğer oyuncuların düşük performansı yüzünden ligde ancak yedinci olunabilmişti.

GERÇEK SANTRAFOR ŞART

Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu veya kıl payı şampiyonluğu kaçırdığı yılların ortalamalarına bakıldığında gerek santrafor pozisyonunda oynayan isimlerin gerekse değer forvet oyuncularının bol gol attığı öne çıkmakta.

Şampiyon olunan 2013-14 sezonunda maç başına 2.17 gol ortalamasıyla onayan Fenerbahçe’de 15 golle Moussa Sow,12 golle Emenike, 10 golle Dirk Kuyt, 9 golle Webo takımlarını zafere taşımışlardı.

2010-11 sezonunda ise 34 maçta maç başına 2.47 gol ortalamasını yakalayan sarı lacivertlilerde 28 golle Alex de Souza gol kralı olmuş, Mamadou Niang 15 gol, Semih Şentük 10 gol, Lugano dahi 7 gol atmayı başarmıştı.

YILLARA GÖRE FENERBAHÇE GOL ORTALAMALARI



2021-22 10 maçta 1.4

2020-21 40 maçta 1.8 Lig üçüncüsü

2019-20 34 maçta 1.7 Lig yedincisi

2018-19 34 maçta 1.29 Lig altıncısı

2017-18 34 maçta 2.29 Lig ikincisi

2016-17 34 maçta 1.76 Lig üçüncüsü

2015-16 34 maçta 1.76 Lig ikincisi

2014-15 34 maçta 1.76 Lig ikincisi

2013-14 34 maçta 2.17 Lig Şampiyonu

2012-13 34 maçta 1.94 Lig ikincisi

2011-12 34 maçta 1.79 Lig ikincisi

2010-11 34 maçta 2.47 Lig Şampiyonu

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2010-11 SEZONUNDA 2.47 GOL ORTALAMASI

2010-11 sezonunda 34 karşılaşmada maç başına 2.47 gol ortalamasını yakalayan sarı lacivertlilerde 28 golle Alex gol kralı olmuş, Mamadou Niang 15, Semih Şentük 10, Lugano da 7 golle takıma katkı vermişti.