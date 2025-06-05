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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi!

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#Fenerbahçe#Gökhan Gönül#Samandıra
Fenerbahçede Gökhan Gönül sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 12:08

Sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldıktan sonra futbolda profesyonel yapılanmanın yenilenmesi için düğmeye basıldı. Her konuda anlaşma sağlanan Devin Özek, Okan Özkan ile birlikte görev yapacak. Ayrıca Tuncay Şanlı’nın idari menajer, Gökhan Gönül’ün ise yardımcı antrenör olarak Samandıra’ya dönmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe’de sadece kadroda yaprak dökümü yaşanmıyor. Samandıra’da da büyük bir değişim başladı. Sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmıştı. Ayrıca Mourinho’nun yardımcıları Foti, Cerra ve Fatiga’nın da görevlerine son verilecek.

GELECEK İSİMLER BELLİ OLUYOR

Futbol yapılanmasında yeni gelecek isimler de netleşmeye başladı. Leverkusen’de sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Devin Özek ile her konuda anlaşma sağlandı. Özek, Okan Özkan ile birlikte futbolun profesyonel tarafının patronu olacak. İkili, başta transferler olmak üzere birçok sorumluluk üstlenecek.

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Öte yandan Sarı-Lacivertliler’in unutulmaz isimlerinden Tuncay Şanlı’nın idari menajer olarak Samandıra’da göreve başlaması bekleniyor.

Mourinho’nun ekibinde yapılacak değişimde ise en önemli isimlerden biri, Ümit Milli Takım’dan ayrılan Gökhan Gönül olacak gibi görünüyor. Gönül’ün, Portekizli teknik adamın yardımcısı olacağı kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Gökhan Gönül#Samandıra

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