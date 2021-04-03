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GeriFutbol Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Diego Perotti ve Mesut Özil gelişmesi
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Diego Perotti ve Mesut Özil gelişmesi

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Diego Perotti ve Mesut Özil gelişmesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile 5 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşuları sürdürdü. Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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